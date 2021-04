Mercati europei positivi spinti da crescita PMI manifatturiero (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Le borse sono spinte al rialzo dai dati positivi del comparto manifatturiero nell’eurozona a marzo e dal piano da 2.000 miliardi di euro per le infrastrutture USA presentato ieri sera da Joe Biden. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,173. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.707,5 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,72%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,65%. Tra gli indici di Eurolandia si muove in modesto rialzo Francoforte, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Le borse sono spinte al rialzo dai datidel compartonell’eurozona a marzo e dal piano da 2.000 miliardi di euro per le infrastrutture USA presentato ieri sera da Joe Biden. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,173. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.707,5 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,72%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,65%. Tra gli indici di Eurolandia si muove in modesto rialzo Francoforte, ...

Advertising

TradeFacile : Aprile è iniziato all'insegna del sentiment positivo. Le azioni asiatiche in rialzo, i mercati europei ide e i futu… - xtbit : Calendario economico: •Mercati europei in rialzo •Petrolio in rialzo in vista della riunione OPEC + •Revisioni IS… - bizcommunityit : Apertura positiva per la #Borsa di Milano e gli altri mercati europei #finanzaemercati - Mauharim : @fabcet @SalamidaFabio @Moonlightshad1 Il cambio dell'euro era molto più favorevole rispetto al rublo, ultimamente… - FruitbookMag : #InoredStory è una varietà di recente introduzione sui mercati europei. È una #mela naturalmente resistente alla ti… -