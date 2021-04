"Meglio l'aeroporto". Il deputato si dimette: inatteso e clamoroso schiaffo al Pd (Di giovedì 1 aprile 2021) Meglio l'aeroporto che Montecitorio. Fa rumore la scelta di Giovanni Sanga, dal 2019 presidente di Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto bergamasco di Orio al Serio, di rifiutare la nomina da deputato da "primo ripescato" tra i non eletti del Pd a Bergamo. A lui sarebbe dovuta andare la poltrona rimasta vacante dopo il passaggio di Maurizio Martina alla vicepresidenza della Fao. Ma Sanga non se l'è sentita di lasciare il suo incarico ancora nel mezzo dell'emergenza Covid che sta mettendo in ginocchio tutte le infrastrutture del Paese, compresa Orio. Certo, Sanga non è un novellino: questa sarebbe stata la sua quarta legislatura. E l'incarico in Sacbo è senz'altro prestigioso. Ma la scelta di rinunciare allo scranno non è da tutti. "Mi dedicherò ai progetti che vogliono rilanciare e valorizzare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021)l'che Montecitorio. Fa rumore la scelta di Giovanni Sanga, dal 2019 presidente di Sacbo, la società che gestisce l'bergamasco di Orio al Serio, di rifiutare la nomina dada "primo ripescato" tra i non eletti del Pd a Bergamo. A lui sarebbe dovuta andare la poltrona rimasta vacante dopo il passaggio di Maurizio Martina alla vicepresidenza della Fao. Ma Sanga non se l'è sentita di lasciare il suo incarico ancora nel mezzo dell'emergenza Covid che sta mettendo in ginocchio tutte le infrastrutture del Paese, compresa Orio. Certo, Sanga non è un novellino: questa sarebbe stata la sua quarta legislatura. E l'incarico in Sacbo è senz'altro prestigioso. Ma la scelta di rinunciare allo scranno non è da tutti. "Mi dedicherò ai progetti che vogliono rilanciare e valorizzare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Meglio aeroporto L'ennesima "speranzata": oltre al danno la beffa, bastonata doppia per il settore turistico ... in alcune regioni non si possono raggiungere le seconde case, ma possiamo recarci in aeroporto per ... Per carità, un tampone rapido al rientro, o meglio dopo qualche giorno ci sta. Ma la quarantena è ...

Marangona, accelera progetto di trasformazione ... che vanno ad integrare e modificare in meglio quanto già pianificato per la trasformazione ... il sistema autostradale ed altre aree, quali l'Interporto Quadrante Europa, l'aeroporto e la Fiera. L'area ...

Petizione per il treno fra l’aeroporto e Bergamo: «Meglio un tracciato interrato» Corriere Bergamo - Corriere della Sera Arte digitale a Malpensa: "Nice To Meet You" celebra Milano e la voglia di tornare a viaggiare Arte digitale in aeroporto con la mostra Nice To Meet You che celebra la ... promosso da Sea e curato dal centro di cultura digitale Meet che ha selezionato il meglio della creatività digitale ...

Venerdì di pasqua presidio dei lavoratori di Aeroporti toscani Venerdì 2 aprile 2021 dalle 10.00 alle 12.00 davanti all’aerostazione partenze dell’aeroporto di Firenze si terrà un presidio di protesta contro la decisione del gestore aeroportuale di vendere la sua ...

