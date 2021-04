McKennie e il festino galeotto: tre giocatori nell’occhio del ciclone (Di giovedì 1 aprile 2021) Party con tanti invitati e zero norme anti-Covid: a casa di McKennie più di 10 persone, tra cui Arthur e Dybala, sono state identificate dai carabinieri Un assembramento in piena regola, con tanto di violazione del coprifuoco, ha visto protagonisti ben tre giocatori della Juventus: a casa dell’americano Weston McKennie, circa dieci persone hanno partecipato a un festino privato a cui hanno preso parte anche i sudamericani Arthur e Dybala. Un party interrotto bruscamente dai Carabinieri, evidentemente avvertiti a causa dei rumori provenienti dall’abitazione del bianconero: secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe passata addirittura un’ora prima dell’ingresso, e il relativo riconoscimento dei presenti, da parte della compagnia militare. Non una bella figura per i tre calciatori della Juventus che ... Leggi su zon (Di giovedì 1 aprile 2021) Party con tanti invitati e zero norme anti-Covid: a casa dipiù di 10 persone, tra cui Arthur e Dybala, sono state identificate dai carabinieri Un assembramento in piena regola, con tanto di violazione del coprifuoco, ha visto protagonisti ben tredella Juventus: a casa dell’americano Weston, circa dieci persone hanno partecipato a unprivato a cui hanno preso parte anche i sudamericani Arthur e Dybala. Un party interrotto bruscamente dai Carabinieri, evidentemente avvertiti a causa dei rumori provenienti dall’abitazione del bianconero: secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe passata addirittura un’ora prima dell’ingresso, e il relativo riconoscimento dei presenti, da parte della compagnia militare. Non una bella figura per i tre calciatori della Juventus che ...

romeoagresti : ?? La #Juventus è intenzionata a multare #Dybala, #Arthur e #McKennie per il festino - con annessa violazione delle… - forumJuventus : [La Stampa] Festino da 20 persone a casa McKennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid. Juve intenziona… - Corriere : Festa a casa di McKennie con dieci persone: tra i multati i compagni di squadra Dybala e Arthur - LucaQuasimodo : @docgariff @DarioGiannini73 @vbchannelhd @Super3mp @gessica_stile32 @ColpogobboYtube @anomaleo @Campanelli11… - Carlomrtz : la @juventusfc, imbarazzatissima per il festino da #mckennie, vende #Dybala all' @Inter #FCIM per 40 milioni… -