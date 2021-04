Max Pezzali | Ero provinciale | insicuro Mia madre mi ripeteva che avrei potuto solo fare il fattorino Ma aveva torto

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Con mia moglie l’amore è venuto dopo una lunghissima amicizia. Un giorno ci siamo detti: bene, da adesso si cambia. La regola dell’amico? Diciamo che ci azzecca al novantasette per cento. E comunque con l’avanzare dell’età questa regola tende a funzionare sempre meno”. Maxnel 2019 ha sposato Debora Pelamatti, trasgredendo la norma da lui stesso cantata in uno dei maggiori successi degli 883. Il cantautore lo racconta in un’intervista al Corriere della sera. “Io ero, avevo occhiali spessi come fondi di bottiglia, vedevo l’America come un orizzonte lontanissimo ma pure Milano mi sembrava una metropoli. Era difficile costruirsi un futuro nitido. Così ho preso a raccontare questa via di mezzo tra slancio vitalistico e autoconservazione: ragazzi cheno paura dell’eroina, ma che, d’altra parte, non volevano nemmeno ...