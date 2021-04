Mauro Icardi scivolone social, dà della 'cagna' a Wanda Nara. Lei risponde su Instagram: 'Divertente...' (Di giovedì 1 aprile 2021) Un brutto scivolone social per Mauro Icardi , che dà della ' cagna ' alla moglie Wanda Nara . Mauro Icardi , calciatore in forza al PSG, ha postato uno scatto assieme alla moglie con una didascalia ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) Un bruttoper, che dà' alla moglie, calciatore in forza al PSG, ha postato uno scatto assieme alla moglie con una didascalia ...

Advertising

thistownxstill : @hbwanniversary Mauro Icardi REQUEST @NiallOfficial @MTV #FridayLivestream - PasqualeMarro : #WandaNara, “la mia cagna”: #MauroIcardi commento shock sulla moglie - LongobardaFC : a quelli che condannano #icardi per aver dato della 'cagna' a #wandanara in America Latina, '#perra' (in italiano… - EffeScudata : Mauro Icardi: 'my perro y mi perra' (il mio cane e la mia cagna). Wanda Nara: 'Que gracioso' (divertente). Senza… - Gabriel55169315 : @ASRomaEN Un Sogno Mi piace ? Mauro Icardi o Paulo Dybala .. Alla Roma . Non mi piace Andrea Belloti? @OfficialASRoma @MrDanFriedkin -