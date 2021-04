Mauro Icardi posta una foto con Wanda Nara | ma commette una grandissima gaffe nella didascalia | la reazione della moglie

Leggi su trendit

(Di giovedì 1 aprile 2021)hato sul suo profilo Instagram unache lo ritraeva in un momento di spensieratezza assieme al suo cane Tano e a sua. Fin qui nulla di strano se non fosse che laa corredo del post,traduzione in italiano, si è tramutata in una vera e propriache ha suscitato un gran ventaglio di reazioni, da quelle più divertite a quelle più indignate. Ladiriportava questa dedica: “Mi Perro y mi Perra”. Un messaggio che voleva essere (forse?) spiritoso, ma che il traduttore di Instagram ha tradotto così: “Il mio cane e la mia pu***na”; un messaggio non esattamente ...