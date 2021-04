Mauro Icardi chiama "cagna" Wanda Nara. Lei risponde su Instagram: «Divertente...» (Di giovedì 1 aprile 2021) Un brutto scivolone social per Mauro Icardi, che dà della ?cagna? alla moglie Wanda Nara. Mauro Icardi, calciatore in forza al PSG, ha postato uno scatto assieme alla moglie con... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) Un brutto scivolone social per, che dà della ?? alla moglie, calciatore in forza al PSG, ha postato uno scatto assieme alla moglie con...

PasqualeMarro : #WandaNara, “la mia cagna”: #MauroIcardi commento shock sulla moglie - LongobardaFC : a quelli che condannano #icardi per aver dato della 'cagna' a #wandanara in America Latina, '#perra' (in italiano… - EffeScudata : Mauro Icardi: 'my perro y mi perra' (il mio cane e la mia cagna). Wanda Nara: 'Que gracioso' (divertente). Senza… - Gabriel55169315 : @ASRomaEN Un Sogno Mi piace ? Mauro Icardi o Paulo Dybala .. Alla Roma . Non mi piace Andrea Belloti? @OfficialASRoma @MrDanFriedkin - thistown_horan : Mauro Icardi che chiama sua mogli “put**na” sua moglie e lei che ci ride pure sopra mi fa capire che il cervello de… -