Mattia Fogarin trovato senza vita | la più tragica delle notizie a 10 giorni dalla scomparsa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si conclude con l’epilogo più tragico ladi, il giovane padovano scomparso nel nulla una decina difa. Ventuno anni, nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 marzo era rientrato a casa, nel rione San Gregorio, e con fare concitato avrebbe detto ai genitori di aver fatto qualcosa di irreparabile, per poi far perdere le tracce di sé. I carabinieri della compagnia di Padova hanno condotto le ricerche, passando al setaccio anche tutti i casolari abbandonati nella zona e più volte gli inquirenti hanno ascoltato i suoi amici per cercare di capire che fine avesse fatto. Del suo caso si era interessata anche la trasmissione di RaiTre “Chi l’ha visto?” e in tutta la città erano comparsi manifesti e volantini. Poi, nella mattina di giovedì primo aprile, la drammatica scoperta.Il corpo di ...