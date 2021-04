Matilde De Angelis e la foto con l’acne | «Non mi interessa essere bella» | interviene Sandra Milo

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) Non ha paura di mettersi a nudo, di mostrarsi senza filtriDe. L’attrice, protagonista della fiction di Raiuno “Leonardo”, è tornata sui social a parlare delle imperfezioni della sua pelle. Un duplice scatto in bianco e nero che mostra i segni delsul volto della giovane, che ha recitato accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant nella serie Hbo The Undoing – Le verità non dette. leggi anche l’articolo —> Justine Mattera ipnotica in versione pin-up, followers in delirio: «Problemi con la stoffa…»DeInstagramcon, il commento in atteso della diva Su InstagramDeè tornata a farsi vedere senza make ...