Matilda De Angelis “a nudo” su instagram: ‘Fiera delle mie cicatrici” (Di giovedì 1 aprile 2021) L’attrice Matilda De Angelis non ha paura di mostrare la sua vera pelle, fatta di imperfezioni e normalità. Lo scatto diventa simbolo della battaglia contro la bellezza stereotipata Giovane, talentuosa e coraggiosa, l’attrice di 25 anni, Matilda De Angelis si mette “a nudo” sui social. Lo scatto ritrae l’attrice a viso scoperto, senza trucchi ne inganni. Una pelle imperfetta, come tante, che sa di normalità e giovinezza, ma che nel settore della bellezza sarebbe di certo corretta, aggiustata o nascosta. Matilda De Angelis non ci sta e aggiunge un altro tassello alla lotta contro gli stereotipi che vorrebbero una bellezza perfetta, irraggiungibile, priva di imperfezioni o difetti. Non è la prima volta che l’attrice mostra il suo viso al naturale, con quelle ... Leggi su zon (Di giovedì 1 aprile 2021) L’attriceDenon ha paura di mostrare la sua vera pelle, fatta di imperfezioni e normalità. Lo scatto diventa simbolo della battaglia contro la bellezza stereotipata Giovane, talentuosa e coraggiosa, l’attrice di 25 anni,Desi mette “a” sui social. Lo scatto ritrae l’attrice a viso scoperto, senza trucchi ne inganni. Una pelle imperfetta, come tante, che sa di normalità e giovinezza, ma che nel settore della bellezza sarebbe di certo corretta, aggiustata o nascosta.Denon ci sta e aggiunge un altro tassello alla lotta contro gli stereotipi che vorrebbero una bellezza perfetta, irraggiungibile, priva di imperfezioni o difetti. Non è la prima volta che l’attrice mostra il suo viso al naturale, con quelle ...

PacciaVNP46 : RT @IlContiAndrea: #Nayt a FQMagazine: “La mia relazione con #MatildaDeAngelis? Non è solo destino. Dopo tanta rabbia, terapia e musica son… - IlContiAndrea : #Nayt a FQMagazine: “La mia relazione con #MatildaDeAngelis? Non è solo destino. Dopo tanta rabbia, terapia e music… - FQMagazineit : Nayt a FQMagazine: “La mia relazione con Matilda De Angelis? Non è solo destino. Dopo tanta rabbia, terapia e music… - isNews_it : Un amore isernino per Matilda De Angelis: è William Mezzanotte, in arte Nayt #isNews - CronacaSocial : ?? Matilda De Angelis è fidanzata? Sì, ecco di chi si tratta... LEGGI E GUARDA ?? -