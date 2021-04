Masters1000 Miami | un antipasto di tennis del futuro senza Nadal | Federer e Djokovic

(Di giovedì 1 aprile 2021) Come sarà ili Big Three? Una domanda ricorrente in questi anni e che forse ha trovato una risposta in queste ultime settimane a. Il primo Masters 1000 dal 2004ha sicuramente regalato grandi sorprese, lasciando un sintomo di imprevedibilità che la predi almeno uno dei tre campioni toglieva quasi sempre. Un vuoto di potere che non è facile da colmare nel breve tempo e che rende sicuramente il tutto molto più divertente ed avvincente. Chi doveva prendere il comando come i vari Medvedev o Zverev non è riuscito a sfruttare l’occasione, mentre sono rimasti ancora in corsa (giocano oggi il loro quarto di finale) altri favoriti come Tsitsipas e Rublev. E’ il torneo delle sorprese, ma anche quello ...

Missione compiuta per Lorenzo Musetti : l'azzurrino ha conquistato l'accesso al terzo turno deldibattendo il francese Benoit Paire (n.33 del ranking). Un match decisamente particolare, soprattutto per l'atteggiamento del francese non propriamente "ortodosso" in campo . Il ...Esordio amaro per Fabio Fognini che deve arrendersi al secondo turno deldia Sebastian Korda . Il giovane statunitense è riuscito a spuntarla sul tennista di Arma di Taggia con il punteggio di 1 - 6 6 - 4 6 - 2 . Al prossimo turno per l'americano si ...Jannik Sinner prosegue la sua fantastica cavalcata al Miami Open raggiungendo per la prima volta le semifinali in un Masters 1000. Il giovane talento azzurro ha regolato in due set il kazako ...Jannik Sinner eguaglia Roger Federer e Rafael Nadal. Il 19enne di San Candido ha raggiunto per la prima volta la semifinale in un Masters 1000 a Miami, proprio come hanno già fatto in passato lo svizz ...