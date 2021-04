Masters 1000 Miami 2021: Roberto Bautista Agut supera Medvedev e sfiderà Sinner (Di giovedì 1 aprile 2021) Sarà Roberto Bautista Agut l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo si è reso protagonista di una straordinaria prestazione nei quarti di finale, superando brillantemente il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero uno, in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e mezza di gioco. Prestazione davvero eccezionale quello dello spagnolo, che ha così raggiunto la sua quarta semifinale in un Masters 1000. Bautista è stato come sempre chirurgico, ha sbagliato pochissimo e ha tenuto un ottima percentuale con la prima di servizio. Dall’altra parte, invece, il russo si è scomposto ed è uscito dal match totalmente nel secondo set. Il numero ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Saràl’avversario di Janniknella semifinale deldi. Lo spagnolo si è reso protagonista di una straordinaria prestazione nei quarti di finale,ndo brillantemente il russo Daniil, testa di serie numero uno, in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e mezza di gioco. Prestazione davvero eccezionale quello dello spagnolo, che ha così raggiunto la sua quarta semifinale in unè stato come sempre chirurgico, ha sbagliato pochissimo e ha tenuto un ottima percentuale con la prima di servizio. Dall’altra parte, invece, il russo si è scomposto ed è uscito dal match totalmente nel secondo set. Il numero ...

