Massimo Melotti è morto: il critico d'arte si è sentito male mentre faceva lezione in Dad (Di giovedì 1 aprile 2021) È morto all'ospedale di Vercelli, sua città natale, Massimo Melotti, critico ed esperto d'arte contemporanea tra i più noti in Italia. Aveva 70 anni e da anni combatteva contro un tumore alla testa. Si è sentito male due giorni fa mentre era in dad con i suoi studenti all'Accademia Albertina di Torino, dove insegnava Antropologia Culturale. Ha perso conoscenza e dopo due giorni in coma è morto. "Perdiamo un amico e un professore di grande valore, un fine intellettuale ironico e discreto", afferma all'ANSA la presidente dell'Accademia, Paola Gribaudo. Melotti ha scritto numerosi libri di critica d'arte, dopo aver cominciato come giornalista in una emittente radiofonica di Vercelli, Radio City.

