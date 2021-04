Mare of Easttown | Kate Winslet nel nuovo trailer della miniserie HBO

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nuova esplorazione del personaggio di, una detective tormentata che indaga su un omicidio, nel secondoHBOoftorna a collaborare con HBO nelofdove interpretaSheehan, detective di una piccola cittàPennsylvania ed ex campionessa di basket del liceo che ignora la propria crisi personale immergendosi nel lavoro e indagando su un caso di omicidio.of, un crime drama che esplora il lato più oscuro delle comunità più chiuse e come la ...

Debutterà il 18 aprile negli USA su HBO , e a giugno su Sky e NOW , Omicidio a Easttown, che in originale si intitola Mare of Easttown, una miniserie crime con protagonista l'attrice premio Oscar Kate Winslet , anche coinvolta nel progetto in veste di produttrice. Creata e sceneggiata dal Brad Ingelsby