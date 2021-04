Manchester City, offerta folle per Haaland. La cifra (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo Real Madrid e Barcellona: anche il Manchester City farebbe sul serio per l’acquisto di Haaland dal Borussia Dortmund Giorni frenetici per il futuro di Erling Haaland. L’agente Mino Raiola ha incontrato oggi le dirigenze di Barcellona e Real Madrid, che da tempo hanno messo gli occhi sul centravanti norvegese accostato anche alla Juventus. Ma non solo le due big di Spagna. Sul bomber del Borussia Dortmund ci sarebbe pure il pressing del Manchester City in Premier League. Come riporta il Sun, il sodalizio inglese starebbe pensando ad un’operazione folle per Haaland: mettere sul piatto un assegno da 345 milioni di euro tra costo del cartellino, ingaggio quinquennale e commissioni per Raiola e la famiglia del giocatore. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo Real Madrid e Barcellona: anche ilfarebbe sul serio per l’acquisto didal Borussia Dortmund Giorni frenetici per il futuro di Erling. L’agente Mino Raiola ha incontrato oggi le dirigenze di Barcellona e Real Madrid, che da tempo hanno messo gli occhi sul centravanti norvegese accostato anche alla Juventus. Ma non solo le due big di Spagna. Sul bomber del Borussia Dortmund ci sarebbe pure il pressing delin Premier League. Come riporta il Sun, il sodalizio inglese starebbe pensando ad un’operazioneper: mettere sul piatto un assegno da 345 milioni di euro tra costo del cartellino, ingaggio quinquennale e commissioni per Raiola e la famiglia del giocatore. Leggi su ...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio del Manchester City: Aguero lascia a fine stagione? - DiMarzio : L'annuncio del club: dopo 10 anni, #Aguero lascerà il #ManCity a fine stagione - matteoischiboni : RT @laziopress: Manchester City, Aguero dice addio dopo 10 anni: a fine stagione lascerà il club – FOTO - gebyrons : geniale nella vittoria del Man City nel derby di Manchester. #FM20Mobile - sportli26181512 : City, un grande ex non ha dubbi: 'Haaland per il dopo Aguero e si è a posto 10 anni': Shaun Wright-Phillips, ex est… -