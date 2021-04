Malore mentre lavora a Brescia | muore operaio bergamasco di 63 anni

Advertising

anzaloneroberto : 72)- Grosseto: Gianluca Picchi 51 anni, professore di diritto ed economia. Malore improvviso mentre guidava, si era… - BlitzQuotidian0 : Massimo Melotti è morto: il noto critico d’arte colto da un malore mentre era in dad. Aveva 70 anni - montagne_paesi : Alta Val Seriana: malore mentre scia, perde la vita un uomo di 69 anni - Montagne & Paesi - Tragedia in alta Val Se… - nereachocolate : RT @identitagolose: Addio a Ilija Pejic, lo chef che narrava l'Italia golosa a Tarvisio, lui che era nato in Croazia Lo chef se n'è andato… - carlopassera : RT @identitagolose: Addio a Ilija Pejic, lo chef che narrava l'Italia golosa a Tarvisio, lui che era nato in Croazia Lo chef se n'è andato… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore mentre

Ha accusato unera seduto dietro la scrivania di casa, impegnato in una lezione a distanza. Per questo ha salutato in anticipo i propri alunni, piombando in un silenzio assordante tanto che, il giorno ...Il noto critico, due giorni fa, come riporta la redazione dell'agenzia Ansa , era stato colto da unsvolgeva una lezione in Dad (Didattica a distanza) con i suoi studenti dell'Accademia ...in foto: Il professore Giuseppe Pitorri (Fonte: Facebook) Ha iniziato a sentirsi poco bene mentre stava facendo lezione in modalità didattica a distanza: ha salutato i suoi stude ...Il cordoglio della preside Spagnolo Ha accusato un malore mentre era seduto dietro la scrivania di casa, impegnato in una lezione a distanza. Per questo ha salutato in anticipo i propri alunni, ...