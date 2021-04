Maledetta pausa, anche Bonucci è positivo al Covid: "Appena rientrato dalla Nazionale", un focolaio azzurro? (Di giovedì 1 aprile 2021) Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato la Juventus in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: il contagio è stato riscontrato al rientro dal ritiro della Nazionale italiana. Questa mattina il difensore bianconero si è sottoposto al test molecolare diagnostico per Covid-19 ed è risultato positivo: è già stato posto in isolamento domiciliare, ma a questo punto si teme molto per altri calciatori azzurri, dato che prima di Bonucci anche quattro membri dello staff di Roberto Mancini sono risultati positivi all'indomani della partita con la Bulgaria. In casa Juve si tratta del secondo caso di Covid, dopo quello di Demiral: ovviamente Bonucci salterà il derby col Torino di sabato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Leonardoè risultatoal-19. Lo ha comunicato la Juventus in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: il contagio è stato riscontrato al rientro dal ritiro dellaitaliana. Questa mattina il difensore bianconero si è sottoposto al test molecolare diagnostico per-19 ed è risultato: è già stato posto in isolamento domiciliare, ma a questo punto si teme molto per altri calciatori azzurri, dato che prima diquattro membri dello staff di Roberto Mancini sono risultati positivi all'indomani della partita con la Bulgaria. In casa Juve si tratta del secondo caso di, dopo quello di Demiral: ovviamentesalterà il derby col Torino di sabato ...

