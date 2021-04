M5s | Conte | “Ho accettato questa sfida Voglio rigenerare il Movimento”

Advertising

M5s Conte

Il nuovo Movimento 5 stelle 'sarà accogliente ma intransigente: l'inclusione non dovrà mai condurci a negoziare i nostri principi, a scolorire i nostri valori.' Lo ha detto Giuseppeall'assemblea degli eletti del Movimento 5 stelle. 'Proporrò una carta dei principi e dei valori, in modo che chi vorrà aderire a questa nuova forza politica non abbia dubbi sulla sua identità'.L'ex premier Giuseppetorna nell'agone politico con i 5 stelle, in diretta streaming .è chiamato a mediare fra le diverse e litigiose anime del movimento, divise in particolare sul nodo del limite dei due mandati, riconfermato a gran voce da Beppe Grillo . "Oggi sono qui con voi ...ROMA. "Sono qui con voi perché ho accettato" dietro molte sollecitazioni "di cimentarmi in questa sfida molto complessa ma affascinante: rifondare il Movimento 5 stelle, non un restyling, non marketin ...Rifondare M5S, ma non attraverso un'operazione che sappia solo di "marketing" politico. Giuseppe Conte scende ufficialmente in campo. Lo fa parlando all'assemblea del Movimento.«Oggi sono qui con voi ...