M5S, Brescia: su poteri Roma Capitale pronti con audizione alla Camera (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “La commissione Affari costituzionali dalla prossima settimana comincera’ le audizioni sulle proposte di legge, sia di natura costituzionale che ordinaria, per i poteri speciali a Roma Capitale”. Lo annuncia il presidente della Commissione alla Camera, Giuseppe Brescia (M5s), che in un video con l’Agenzia Dire spiega: “Io credo che sia arrivato davvero il momento di dare questa importante risposta alla nostra Capitale.” “La Commissione con molti suoi rappresentanti ha gia’ ascoltato il grido d’aiuto che e’ venuto dal Campidoglio recandosi proprio li’ in un’Assemblea in cui si e’ manifestata una volonta’ trasversale da parte di tutti i gruppi, rappresentati anche qui a Montecitorio, per lavorare velocemente e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021)– “La commissione Affari costituzionali dprossima settimana comincera’ le audizioni sulle proposte di legge, sia di natura costituzionale che ordinaria, per ispeciali a”. Lo annuncia il presidente della Commissione, Giuseppe(M5s), che in un video con l’Agenzia Dire spiega: “Io credo che sia arrivato davvero il momento di dare questa importante rispostanostra.” “La Commissione con molti suoi rappresentanti ha gia’ ascoltato il grido d’aiuto che e’ venuto dal Campidoglio recandosi proprio li’ in un’Assemblea in cui si e’ manifestata una volonta’ trasversale da parte di tutti i gruppi, rappresentati anche qui a Montecitorio, per lavorare velocemente e ...

