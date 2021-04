(Di giovedì 1 aprile 2021) “Credo che questariconosca il fatto che anche una coppiaabbia il sentimento della paternità. E che quindi crescere un figlio, adottarlo, non è un capriccio, non deve essere un privilegio, ma è un sentimento che accomuna tutti coloro che vogliono prendersi cura di un altro”. A dirlo all’Adnkronos è Vladimircommentando ladi ieri della Cassazione che ammette la trascrizione in Italia dell’adozione all’estero di un bimbo da parte di due papà. “La voglia di prendersi cura di un bambino, di crescere, di, diuna medicina se un bambino sta male o cantargli la ninna nanna, nondall’essere di unsessuale o di un altro, ma dall’avere un cuore o non averlo”, sottolinea ...

lifestyleblogit : Luxuria: 'Sentenza adozioni gay? Dare amore non dipende da orientamento' - - fisco24_info : Luxuria: 'Sentenza su adozioni gay? Dare amore non dipende da sesso': La Cassazione ieri ha ammesso la trascrizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Luxuria Sentenza

Adnkronos

A dirlo all'Adnkronos è Vladimir, che commenta ladella Corte di Cassazione che ha riconosciuto la trascrizione, nel nostro paese, delle adozioni all'estero. "La voglia di prendersi ...A dirlo all'Adnkronos è Vladimircommentando ladi ieri della Cassazione che ammette la trascrizione in Italia dell'adozione all'estero di un bimbo da parte di due papà. "La voglia ..."Credo che questa sentenza riconosca il fatto che anche una coppia gay abbia il sentimento della paternità. E che quindi crescere un figlio, adottarlo, non è un capriccio, non deve essere un privilegi ...Surbo è un comune di oltre 14.000 abitanti in provincia di Lecce, che, sciolto l’11 maggio 2018 per infiltrazioni mafiose, ...