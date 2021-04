Lutto nel mondo della Tv, l’Italia piange la scomparsa dell’attore (Di giovedì 1 aprile 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Bari piange la scomparsa dell’attore Lino Spadaro. Spadaro, 79 anni, è stato uno dei componenti del celebre quartetto che ha fatto la storia del teatro e della Tv del capoluogo pugliese, con Gianni Ciardo, Nicola Pignataro e Mariolina De Fano. Tra le sue indimenticabili interpretazioni, il personaggio “Ualine Mezzannotte” nello spettacolo “U Cazzarizze”. «Vivere con te è stata la cosa più bella che il destino poteva regalarmi - scrive Nicola Pignataro - La voglia di immaginare, creare, inventare, intuire, crescere, realizzare. Insieme abbiamo dato una svolta alla nostra esistenza della quale abbiamo evitato con sagacia le ovvietà in cambio di inventive, a volte ardite, ma sempre efficaci. Lino Spadaro, per me sei stato un vero ed autentico ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 1 aprile 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. BarilaLino Spadaro. Spadaro, 79 anni, è stato uno dei componenti del celebre quartetto che ha fatto la storia del teatro eTv del capoluogo pugliese, con Gianni Ciardo, Nicola Pignataro e Mariolina De Fano. Tra le sue indimenticabili interpretazioni, il personaggio “Ualine Mezzannotte” nello spettacolo “U Cazzarizze”. «Vivere con te è stata la cosa più bella che il destino poteva regalarmi - scrive Nicola Pignataro - La voglia di immaginare, creare, inventare, intuire, crescere, realizzare. Insieme abbiamo dato una svolta alla nostra esistenzaquale abbiamo evitato con sagacia le ovvietà in cambio di inventive, a volte ardite, ma sempre efficaci. Lino Spadaro, per me sei stato un vero ed autentico ...

Advertising

fanpage : Sono passati tre anni dalla morte di #FabrizioFrizzi, un lutto che non fu come tutti gli altri. Un'ondata di emozio… - MediasetTgcom24 : Lutto nel mondo della tv: è morto Enrico Vaime #enricovaime - CalcioWeb : Lutto nel mondo del #calcio: è morto il calciatore #LeeCollins - Caterin56073668 : @MediasetTgcom24 Professoressa morta per il vaccino e la faimglia sponsorizza il vaccino? Senza parole o lo Stato p… - ConservatorioTo : Il #ConservatorioTorino partecipa al lutto per la scomparsa del M° Arturo Danesin. Fondatore di una vera e propria… -