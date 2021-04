L’Usaf cerca un nuovo drone per sostituire l’MQ-9 Reaper

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’U.S .Air Force (Usaf) ha emesso una richiesta di informazioni (Rfi) inerente ai requisiti del” Next-Generation Multirole Unmanned Aircraft System, uno Uas che farà parte di una “famiglia di sistemi” (Fos). Come riportato anche da Janes all’inizio di marzo, il “Next Gen Multirole Uas Fos” rappresenta lo sforzo dell’aeronautica statunitense per mettere in InsideOver.