L’ultima cena come Gesù la rivelò alla Beata Caterina Emmerick

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il Giovedì Santo è un giorno molto importante del tempo quaresimale per un cristiano: eccoapparvecelebre mistica. In questo giornoistituisce il Sacramento dell’Eucaristia, facendosi pane e vino per noi. Quella stessa sera fu tradito da uno dei suoi, Giuda Iscariota.ha mostratoAnna(Coesfeld, 8 L'articolo proviene da La Luce di Maria.