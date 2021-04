Luigi Mario Favoloso denunciato dall’avvocato di Elenoire Ferruzzi per aver detto “È viva e vegeta” (Di giovedì 1 aprile 2021) Luigi Mario Favoloso ha scatenato una polemica. In questi giorni, infatti, stanno rimbalzando parecchie notizie che riguardano la situazione di salute di Elenoire Ferruzzi, ricoverata in terapia intensiva a causa del CoronaVirus ormai da giorni. Solo due giorni fa il suo amico Angelo Mazzone, che sui social aggiorna i fan della Ferruzzi sulle sue condizioni, ha scritto: “Elenoire non risponde alle cure, il priMario dice di prepararsi al peggio”, mentre ieri è arrivata la prima buona notizia: “La situazione è sempre stabile ed è molto critica in compenso è migliorata l’ossigenazione e sembrerebbe un piccolo passettino in avanti“. Il caso ha preso un’altra piega quando in serata Luigi Mario Favoloso, ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 aprile 2021)ha scatenato una polemica. In questi giorni, infatti, stanno rimbalzando parecchie notizie che riguardano la situazione di salute di, ricoverata in terapia intensiva a causa del CoronaVirus ormai da giorni. Solo due giorni fa il suo amico Angelo Mazzone, che sui social aggiorna i fan dellasulle sue condizioni, ha scritto: “non risponde alle cure, il pridice di prepararsi al peggio”, mentre ieri è arrivata la prima buona notizia: “La situazione è sempre stabile ed è molto critica in compenso è migliorata l’ossigenazione e sembrerebbe un piccolo passettino in avanti“. Il caso ha preso un’altra piega quando in serata, ...

Advertising

RotKiddo : RT @RFUfvas3phbxkxA: Mario Luigi partners in time - LolikoHocotate : RT @RFUfvas3phbxkxA: Mario Luigi partners in time - I_NightWolf_I : Mario died. It is Luigi Time. - SleepyMaddFace : RT @RFUfvas3phbxkxA: Mario Luigi partners in time - KishinVampire : RT @RFUfvas3phbxkxA: Mario Luigi partners in time -