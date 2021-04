Luigi Favoloso denunciato dall’avvocato di Elenoire Ferruzzi per aver detto “È viva e vegeta”

(Di giovedì 1 aprile 2021)Marioha scatenato una polemica. In questi giorni, infatti, stanno rimbalzando parecchie notizie che riguardano la situazione di salute di, ricoverata in terapia intensiva a causa del CoronaVirus ormai da giorni. Solo due giorni fa il suo amico Angelo Mazzone, che sui social aggiorna i fan dellasulle sue condizioni, ha scritto: “non risponde alle cure, il primario dice di prepararsi al peggio”, mentre ieri è arrivata la prima buona notizia: “La situazione è sempre stabile ed è molto critica in compenso è migliorata l’ossigenazione e sembrerebbe un piccolo passettino in avanti“. Il caso ha preso un’altra piega quando in serataMario, rispondendo ad alcuni fan su Instagram, ha confessato ...

francescobramat : @InfinitaPugna E giustamente diamo immediata credibilità a Luigi Mario Favoloso, una figura limpidissima, onesta, c… - sticazzimelrose : @fanpage è stata vista da Luigi Favoloso, dice sta bene e ha fatto una storia.... - herecvmesthesun : @mapiijonderculo luigi favoloso, adesso non ricordo bene le dinamiche ma tempo fa inscenò questa sua scomparsa che era palese fosse fake - iamjohnlan : Luigi Favoloso - drag_on_air : Scusate, due domande: Chi è Luigi Mario Favoloso? Cos'è sta storia che ha incontrato Elenoire e che non è vero che… -

Ci saranno altre novità? Ciliegina sulla torta? Paola Caruso , accusata da Elena Morali di averle rubatoMario, presenterà nel salotto di Barbara d'Urso, il nuovo fidanzato , ovvero un ...Elena Morali ha spiegato su Instagram la sua nuova situazione sentimentale ed i rapporti con. Una confessione ai suoi follower La showgirl non sta attraversando un periodo brillantissimo nella sua vita privata. La relazione conè finita per incomprensioni ...Il ritorno del mitico palleggiatore che alla fine degli Anni Ottanta in coppia con Hugo Conte trascinò la Pozzillo alla semifinale scudetto ...Domenica come al solito ricca di ospiti e appuntamenti per Barbara D'Urso , con doppia trasmissione per l'ultima volta stagionale, visto che ...