L'ufficiale di Marina che ha venduto segreti ai russi ha detto di essere "frastornato" (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Roma, Walter Biot, l'ufficiale della Marina Militare arrestato per spionaggio dai carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma. Durante l'interrogatorio di convalida e garanzia in collegamento da remoto dal carcere di Regina Coeli il legale di fiducia di Biot ha chiesto al gip gli arresti domiciliari per il proprio assistito. La procura ha invece reiterato la richiesta del carcere. Il giudice si è riservato. Il capitano di fregata è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. "Sono frastornato e disorientato, ma pronto a chiarire la mia posizione" ha affermato Biot nel motivare la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere. ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Roma, Walter Biot, l'dellaMilitare arrestato per spionaggio dai carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma. Durante l'interrogatorio di convalida e garanzia in collegamento da remoto dal carcere di Regina Coeli il legale di fiducia di Biot ha chiesto al gip gli arresti domiciliari per il proprio assistito. La procura ha invece reiterato la richiesta del carcere. Il giudice si è riservato. Il capitano di fregata è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. "Sonoe disorientato, ma pronto a chiarire la mia posizione" ha affermato Biot nel motivare la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere. ...

