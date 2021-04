London Grammar, il 16 aprile il nuovo album: pubblicato anche il singolo How Does It Feel [VIDEO] (Di giovedì 1 aprile 2021) In uscita il nuovo album del trio britannico London Grammar. pubblicato anche il nuovo singolo e annunciate le date del tour inglese 2022 “Un potente ritorno per il trio inglese con Hannah Reid e la sua voce ipnotica che si fonde su una base elettronica pronta a diventare un classico della musica house”, con queste parole il Times ha descritto il ritorno in scena del trio britannico London Grammar. Che hanno già pubblicato il VIDEOclip ufficiale del loro nuovo singolo How Does It Feel. Nella clip, la leader Hannah Reid e l’attore Jacob Fortune-Lloyd, star della pluripremiata miniserie La regina degli scacchi, sono i ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) In uscita ildel trio britannicoile annunciate le date del tour inglese 2022 “Un potente ritorno per il trio inglese con Hannah Reid e la sua voce ipnotica che si fonde su una base elettronica pronta a diventare un classico della musica house”, con queste parole il Times ha descritto il ritorno in scena del trio britannico. Che hanno giàilclip ufficiale del loroHowIt. Nella clip, la leader Hannah Reid e l’attore Jacob Fortune-Lloyd, star della pluripremiata miniserie La regina degli scacchi, sono i ...

Advertising

Lopinionista : London Grammar, il 16 aprile il nuovo album: pubblicato anche il singolo How Does It Feel [VIDEO]… - _Esploratore_ : 2021 anno musicale pazzesco. Usciranno i dischi di: Neffa, London Grammar, Greta Van Fleet e CAPAREZZA. Grazie a tutti. - DietrolaNotizia : London Grammar esce il video del nuovo singolo 'How does it feel' - ilcibicida : Manca poco all'uscita di 'Californian Soil', il nuovo album dei @londongrammar. Nell'attesa, è appena arrivato il v… - camillaaventura : @oktommaso no vabbè i London Grammar mi faccio un piantino ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : London Grammar I London Grammar tornano con il nuovo album 'Californian Soil': ecco la tracklist A 4 anni di distanza dall'uscita di "Truth Is a Beautiful Thing", i London Grammar hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album in studio. Il progetto si intitola "Californian Soil" e uscirà in tutto il mondo il 16 aprile . Questa la tracklist completa: 01. Intro ...

CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (12 Marzo 2021) #NewMusicFriday Divertente! London Grammar - Voto 6,75 - Epico e sontuoso è il pop dei London Grammar. La loro strada! Tom Grennan - Voto 6,75 - Interessante è il pop di Tom. Una voce che ben si adatta alla melodia ...

16:34 | Chi sono i London Grammar e perché tutti ne parlano TIMgate Chi sono i London Grammar e perché tutti ne parlano Dal 2013 ad oggi, i London Grammar, uno dei gruppi più amati non solo in UK ma in tutta Europa, hanno messo solide radici nel panorama musicale con due dischi di successo e tante hit da alta ...

London Grammar online il videoclip di “How Does It Feel” “A un ritorno assai gradito. Sonorità dolci ed emozionati. Pura energia” – GQ “I London Grammar hanno analizzato i demoni del passato e identificato chiaramente la strada che hanno davanti – quella do ...

A 4 anni di distanza dall'uscita di "Truth Is a Beautiful Thing", ihanno annunciato l'uscita del loro nuovo album in studio. Il progetto si intitola "Californian Soil" e uscirà in tutto il mondo il 16 aprile . Questa la tracklist completa: 01. Intro ...Divertente!- Voto 6,75 - Epico e sontuoso è il pop dei. La loro strada! Tom Grennan - Voto 6,75 - Interessante è il pop di Tom. Una voce che ben si adatta alla melodia ...Dal 2013 ad oggi, i London Grammar, uno dei gruppi più amati non solo in UK ma in tutta Europa, hanno messo solide radici nel panorama musicale con due dischi di successo e tante hit da alta ...“A un ritorno assai gradito. Sonorità dolci ed emozionati. Pura energia” – GQ “I London Grammar hanno analizzato i demoni del passato e identificato chiaramente la strada che hanno davanti – quella do ...