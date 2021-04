Lombardia, nel 2019 più di 30mila incidenti stradali: una persona muore ogni 20 ore (Di giovedì 1 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color In Lombardia, nel 2019, sono avvenuti un totale di 32.560 incidenti stradali con lesioni alle persone, in media 89 incidenti al giorno. Questi sinistri hanno portato alla morte di 438 persone, circa un morto ogni 20 ore, e il ferimento di altrettante 44.400. Numeri che fanno venire i brividi. A comunicare questi dati è stato tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 1 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color In, nel, sono avvenuti un totale di 32.560con lesioni alle persone, in media 89al giorno. Questi sinistri hanno portato alla morte di 438 persone, circa un morto20 ore, e il ferimento di altrettante 44.400. Numeri che fanno venire i brividi. A comunicare questi dati è stato tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

pfmajorino : #LetiziaMoratti paragona la risposta della Lombardia al vaccino a quella dei paesi scandinavi se ben capisco. Ci sa… - Maumol : La Lombardia risponde alla Lega e la debolezza nel fronteggiare il virus nella regione è la vera spina nel fianco d… - fanpage : Così l'Italia 'volta le spalle' a Cuba: proprio lo scorso anno il Governo di L'Avana inviò in Lombardia 53 medici s… - garbugli_la : @OGiannino @petunianelsole 0,magari,più semplicemente,perché nel Lazio si corre di più??, Mentre in Lombardia nn han… - titticri : RT @SalamidaFabio: Ma come fa uno come #Fontana a non sentire il bisogno di rassegnare le dimissioni chiedendo scusa ai cittadini della Lom… -