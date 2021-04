Locatelli e Ferrari in isolamento: il Sassuolo non li schiera contro la Roma (Di giovedì 1 aprile 2021) L'esempio del Sassuolo. Il club emiliano ha deciso di non schierare Locatelli e Ferrari contro la Roma. La decisione è stata presa per estrema cautela dopo il rientro dei due azzurri dalla trasferta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) L'esempio del. Il club emiliano ha deciso di nonrela. La decisione è stata presa per estrema cautela dopo il rientro dei due azzurri dalla trasferta ...

