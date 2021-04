Lo stato di New York ha legalizzato la marijuana a scopo ricreativo (Di giovedì 1 aprile 2021) Mercoledì il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha firmato una legge che legalizza la marijuana a scopo ricreativo. La legge consentirà da subito alle persone che hanno almeno 21 anni di possedere fino a 3 once, circa Leggi su ilpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Mercoledì il governatore dellodi New, Andrew Cuomo, ha firmato una legge che legalizza la. La legge consentirà da subito alle persone che hanno almeno 21 anni di possedere fino a 3 once, circa

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, a New York è stato legalizzato l'uso della marijuana #marijuana - Agenzia_Ansa : Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento che legalizza la marijuana per uso ricreativo nello Stato di New York che… - bendellavedova : Dopo Colorado, California e tanti altri, anche lo Stato di New York legalizza la cannabis. La patria della “guerra… - comeH2O : RT @ilpost: Lo stato di New York ha legalizzato la marijuana a scopo ricreativo - mikogat : RT @ilpost: Lo stato di New York ha legalizzato la marijuana a scopo ricreativo -