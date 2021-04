Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale dal 15 al 18 aprile 2021 online su Mymovies it – Premio Lo Spiraglio 2021 a Claudio Santamaria

Advertising

gioeco : LO SPIRAGLIO – FILMFESTIVAL DELLA SALUTE MENTALE | 15-18 aprile ONLINE su MYMOVIES - cinemastudi : ONLINE - Dal 15 al 18 aprile 'Lo Spiraglio - Filmfestival della Salute Mentale' -

Ultime Notizie dalla rete : Spiraglio FilmFestival

Taxidrivers.it

Si svolge online, in visione gratuita dal 15 al 18 aprile 2021 l'undicesima edizione de Lodella salute mentale , evento che prevede un concorso di corti e lungometraggi, organizzato da ASL Roma 1 e Roma Capitale al Museo MAXXI. Lodella salute ...Si svolge online, in visione gratuita sulla piattaforma MyMovies.it, dal 15 al 18 aprile l'undicesima edizione de Lodella salute mentale, organizzato da ASL Roma 1 e Roma Capitale al Museo MAXXI. Il direttore artistico Franco Montini e il direttore scientifico Federico Russo propongono corti ...Il festival consegnerà il Premio LO SPIRAGLIO Fondazione Roma Solidale Onlus - che ogni anno viene assegnato ad un cineasta che si sia particolarmente distinto nell’impegno sui temi della salute menta ...Si svolge online, in visione gratuita sulla piattaforma MYmovies, dal 15 al 18 aprile 2021 l'undicesima edizione de Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale, evento che prevede un concorso di co ...