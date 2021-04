«Lo specchio di Lorenzo»: su Ray Yoyo, il corto animato per la Giornata della Consapevolezza sull’autismo (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la serie animata “Pablo”, centrata su un bambino autistico, arriva su Rai Yoyo “Lo specchio di Lorenzo”, cortometraggio dal soggetto analogo e in programma – in prima tv – per venerdì 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Giornata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU con l’obiettivo di sensibilizzare tutti sulla sindrome dello spettro autistico e promuovere adeguate misure sociali e di inclusione. L’appuntamento, per vedere il corto animato “Lo specchio di Lorenzo”, è per le 16.30 su Rai Yoyo (canale 43) o, in alternativa, su Ray Play. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la serie animata “Pablo”, centrata su un bambino autistico, arriva su Rai Yoyo “Lo specchio di Lorenzo”, cortometraggio dal soggetto analogo e in programma – in prima tv – per venerdì 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Giornata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU con l’obiettivo di sensibilizzare tutti sulla sindrome dello spettro autistico e promuovere adeguate misure sociali e di inclusione. L’appuntamento, per vedere il corto animato “Lo specchio di Lorenzo”, è per le 16.30 su Rai Yoyo (canale 43) o, in alternativa, su Ray Play.

BenecomuneNet : RT @RomaSette: “Lo specchio di Lorenzo” è il corto di animazione che racconta il mondo visto con gli occhi di un bambino autistico, in onda… - luanavirgili : RT @RomaSette: “Lo specchio di Lorenzo” è il corto di animazione che racconta il mondo visto con gli occhi di un bambino autistico, in onda… - RomaSette : “Lo specchio di Lorenzo” è il corto di animazione che racconta il mondo visto con gli occhi di un bambino autistico… - RaiperilSociale : Per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, @Rai_Yoyo presenta il 2 aprile alle 16:30, il cartone… - Lopinionista : Lo specchio di Lorenzo, un corto animato per l’autismo: ecco dove -