Lo spacciatore tradito dalla paura di essere seguito, scatta il controllo: a casa un 'mini - market' della droga (Di giovedì 1 aprile 2021) L'eccessiva titubanza e paura lo hanno tradito. La sera del 28 marzo, i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cesenatico hanno arrestato un tunisino (con cittadinanza ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 1 aprile 2021) L'eccessiva titubanza elo hanno. La sera del 28 marzo, i Carabinieri del nucleo operativo radiomobilecompagnia di Cesenatico hanno arrestato un tunisino (con cittadinanza ...

Advertising

affariroma : Ufficialmente infermiere, ufficiosamente anche pusher. Ma la voglia di procurarsi farmaci a base di morfina l'ha tr… - alebaiocchi : RT @SIENANEWS: Ha nascosto 21 involucri di sostanza stupefacente in bocca per ben 10 ore per sottrarsi al controllo della Polizia di Stato,… - SIENANEWS : Ha nascosto 21 involucri di sostanza stupefacente in bocca per ben 10 ore per sottrarsi al controllo della Polizia… - larampait : #Polizia arresta #spacciatore: tradito dal #tampone per il #Covid - SienaFree : Per 10 ore nasconde cocaina ed eroina in bocca per sfuggire al controllo della Polizia: arrestato spacciatore tradi… -