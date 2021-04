Lo sfogo dell’ex calciatore Aldo Serena: “Mia mamma convocata per il vaccino e poi rimandata a casa” (Di giovedì 1 aprile 2021) Con un tweet l’ex calciatore dell’Inter ha espresso il suo fastidio per la situazione La campagna vaccinale va a rilento e in maniera non uniforme, da regione e regione si stanno adottando criteri e tempistiche diverse. L’ultima “lamentela” l’ha esternata, su Twitter l’ex calciatore dell’Inter e del Milan e oggi opinionista tv, Aldo Serena che ha condiviso l’esperienza della mamma di 88 anni. #PresidenteZaia , mia mamma 88 anni,è stata convocata con sms dell’Ulss per il 31/3/21 alle 14,40 al centro di Vidor per vaccinarsi.Alle 18,40 è entrata e il medico non le ha somministrato il vaccino perché mancavano 10 giorni alla scadenza dei 3 mesi dopo la negativizzazione. — Aldo Serena (@Aldito11) March 31, 2021 Il ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Con un tweet l’exdell’Inter ha espresso il suo fastidio per la situazione La campagna vaccinale va a rilento e in maniera non uniforme, da regione e regione si stanno adottando criteri e tempistiche diverse. L’ultima “lamentela” l’ha esternata, su Twitter l’exdell’Inter e del Milan e oggi opinionista tv,che ha condiviso l’esperienza delladi 88 anni. #PresidenteZaia , mia88 anni,è statacon sms dell’Ulss per il 31/3/21 alle 14,40 al centro di Vidor per vaccinarsi.Alle 18,40 è entrata e il medico non le ha somministrato ilperché mancavano 10 giorni alla scadenza dei 3 mesi dopo la negativizzazione. —(@Aldito11) March 31, 2021 Il ...

