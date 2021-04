LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | sfida da vincere per puntare al terzo posto

(Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match Buonasera e benvenuti alladi, match valevole per la trentatreesima giornata dell’2020-2021. Dopo aver centrato la qualificazione ai playoff, la squadra di Messina ora punta ad avere il fattore campo.ha staccato il biglietto per i playoff grazie al successo a Belgrado contro la Stella Rossa. Una vittoria netta per l’che si è confermata al quartoin classifica, ma sempre a pari merito con il Fenerbahce ed ad un successo di distanza dall’Efes, che sarà l’avversaria diproprio nell’ultima giornata la prossima settimana. Proprio per questo ...

Eurolega Stella Rossa Belgrado - Olimpia Milano in diretta:su Eurosport Player 37 MINUTI FA ... piegando Khimki ein serie. E, soprattutto, ha ritrovato piena competitività nel ...Tutto lo sport di Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! ... lo Zalgiris chiuderà la regular - season ospitando Maccabi, Alba ee volando in ...