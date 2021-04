LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: sfida da vincere per puntare al terzo posto (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.33: Milano ha già centrato la qualificazione ai playoff, ma deve vincere per mantenere il quarto posto (quindi il fattore campo ai quarti) e attaccare anche il terzo dell’Efes. 19.30: Buonasera cominciamo la DIRETTA di Panathinaikos-Olimpia Milano La presentazione del match Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Dopo aver centrato la qualificazione ai playoff, la squadra di Messina ora punta ad avere il fattore campo. Milano ha staccato il biglietto per i ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.33:ha già centrato la qualificazione ai playoff, ma deveper mantenere il quarto(quindi il fattore campo ai quarti) e attaccare anche ildell’Efes. 19.30: Buonasera cominciamo ladiLa presentazione del match Buonasera e benvenuti alladi, match valevole per la trentatreesima giornata dell’2020-2021. Dopo aver centrato la qualificazione ai playoff, la squadra di Messina ora punta ad avere il fattore campo.ha staccato il biglietto per i ...

