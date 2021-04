LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 70-70, Eurolega basket in DIRETTA: si va ai supplementari (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI VA AI supplementari! Milano perde palla sulla rimessa. Rimessa sotto canestro per il Pana. Un secondo alla fine. 70-70 Hezonja! Canestro incredibile sottomano del croato. Un secondo alla fine. 68-70 Un solo libero per Punter. Sette secondi alla fine. Mack con un errore preziosissimo per Milano. Shields sbaglia la tripla della vittoria. 68-69 Super schiacciata di Papagiannis. 66-69 Due liberi di Shields. Un minuto alla fine. 66-67 Papagiannis vola a rimbalzo ma sbaglia poi il libero del pareggio. Punter sbaglia una comoda tripla frontale. 64-67 Tripla di White dall’angolo. 61-67 Schiacciata di Papagiannis. Ancora due attacchi di Milano senza segnare. Timeout nella partita. Milano non segna praticamente più. Quattro minuti ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI VA AIperde palla sulla rimessa. Rimessa sotto canestro per il Pana. Un secondo alla fine. 70-70 Hezonja! Canestro incredibile sottomano del croato. Un secondo alla fine. 68-70 Un solo libero per Punter. Sette secondi alla fine. Mack con un errore preziosissimo per. Shields sbaglia la tripla della vittoria. 68-69 Super schiacciata di Papagiannis. 66-69 Due liberi di Shields. Un minuto alla fine. 66-67 Papagiannis vola a rimbalzo ma sbaglia poi il libero del pareggio. Punter sbaglia una comoda tripla frontale. 64-67 Tripla di White dall’angolo. 61-67 Schiacciata di Papagiannis. Ancora due attacchi disenza segnare. Timeout nella partita.non segna praticamente più. Quattro minuti ...

