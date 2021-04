LIVE – Panathinaikos-Olimpia Milano 70-70, Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 1 aprile 2021) Panathinaikos e AX Armani Exchange Milano si sfidano nella 33° giornata di Eurolega 2020/2021. I meneghini certi della qualificazioni ai playoff, possono giocare in tranquillità le ultime gare con l’obiettivo di limare il piazzamento in vista del sorteggio. Giovedì 1° aprile alle ore 20.00 inizierà il match che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Eurolega AGGIORNA LA DIRETTA Panathinaikos-Olimpia Milano 68-70 40? Hezonja pareggia (70-70) 40? Punter 1/2 (68-70) 40? Papagiannis per il -1 ad un minuto dal termine (68-69) 38? White per il -3 il Panathinaikos se la gioco (64-67) 35? Rodrgiuez la palla va in fondo alla retina (59-67) 33? Papapetrou per il -8 (55-63) 33? Mack ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)e AX Armani Exchangesi sfidano nella 33° giornata di. I meneghini certi della qualificazioni ai playoff, possono giocare in tranquillità le ultime gare con l’obiettivo di limare il piazzamento in vista del sorteggio. Giovedì 1° aprile alle ore 20.00 inizierà il match che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LA68-70 40? Hezonja pareggia (70-70) 40? Punter 1/2 (68-70) 40? Papagiannis per il -1 ad un minuto dal termine (68-69) 38? White per il -3 ilse la gioco (64-67) 35? Rodrgiuez la palla va in fondo alla retina (59-67) 33? Papapetrou per il -8 (55-63) 33? Mack ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 40-55 Eurolega basket in DIRETTA: milanesi in controllo all’intervallo -… - zazoomblog : LIVE – Panathinaikos-Olimpia Milano 45-55 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Panathinaikos-Olimpia #Milano… - zazoomblog : LIVE – Panathinaikos-Olimpia Milano 20-37 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Panathinaikos-Olimpia #Milano… - zazoomblog : LIVE – Panathinaikos-Olimpia Milano 2-6 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Panathinaikos-Olimpia #Milano - fabiocavagnera : GAME DAY Siamo nei playoff, ma qui non ci si vuole e deve fermare. Battere il Pana per continuare a salire -