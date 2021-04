LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 40-55, Eurolega basket in DIRETTA: milanesi in controllo all’intervallo (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-55 Un solo libero per Papapetrou. 45-55 Tripla frontale di Hezonja. Il Pana torna sul -10. 40-55 Rodriguez con il gioco del “cameriere” 40-53 Tripla di Micov. 40-50 Due liberi di Bentil. 38-50 Bentil segna con il fallo di Brooks. 36-50 Canestro dalla linea dei liberi di Punter. 36-48 Tripla di Papapetrou. 31-48 Super schiacciata di LeDay. 31-46 Bentil con il gancione. SI RIPARTE! FINISCE IL SECONDO QUARTO! L’Olimpia è in totale controllo ad Atene! 29-46 RODRIGUEEEEEEEZ! Lo spagnolo brucia la sirena 29-44 Schiacciata in contropiede solitario di Mitoglou. 27-44 Sottomano vincente di Rodriguez. 27-42 Bel canestro di Papapetrou. Un minuto alla fine del quarto. 25-42 Bentil con la tripla frontale. 22-42 Tripla dall’angolo di LeDay. 22-39 Hines strappa il rimbalzo e appoggia al ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-55 Un solo libero per Papapetrou. 45-55 Tripla frontale di Hezonja. Il Pana torna sul -10. 40-55 Rodriguez con il gioco del “cameriere” 40-53 Tripla di Micov. 40-50 Due liberi di Bentil. 38-50 Bentil segna con il fallo di Brooks. 36-50 Canestro dalla linea dei liberi di Punter. 36-48 Tripla di Papapetrou. 31-48 Super schiacciata di LeDay. 31-46 Bentil con il gancione. SI RIPARTE! FINISCE IL SECONDO QUARTO! L’è in totalead Atene! 29-46 RODRIGUEEEEEEEZ! Lo spagnolo brucia la sirena 29-44 Schiacciata in contropiede solitario di Mitoglou. 27-44 Sottomano vincente di Rodriguez. 27-42 Bel canestro di Papapetrou. Un minuto alla fine del quarto. 25-42 Bentil con la tripla frontale. 22-42 Tripla dall’angolo di LeDay. 22-39 Hines strappa il rimbalzo e appoggia al ...

