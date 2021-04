LIVE Bamberg-Dinamo Sassari 92-86, Champions League basket in DIRETTA: il Banco di Sardegna saluta definitivamente l’Europa (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Bamberg-Dinamo Sassari su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.48 Dopo aver condotto la gara fino a tre minuti dal termine la Dinamo Sassari subisce la rimonta di Bamberg incassando la quarta sconfitta su quattro partite che significano eliminazione dalla Champions League. Anche il Brose Bamberg saluta la competizione in virtù della vittoria su Saragozza su Nymburk, con spagnoli e cechi che approdano dunque entrambe ai quarti di finale. FINISCE QUI! 92-86 2/2 Larson. Errore di Bilan poi Burnell ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.48 Dopo aver condotto la gara fino a tre minuti dal termine lasubisce la rimonta diincassando la quarta sconfitta su quattro partite che significano eliminazione dalla. Anche il Brosela competizione in virtù della vittoria su Saragozza su Nymburk, con spagnoli e cechi che approdano dunque entrambe ai quarti di finale. FINISCE QUI! 92-86 2/2 Larson. Errore di Bilan poi Burnell ...

