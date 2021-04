LIVE Bamberg-Dinamo Sassari 52-53, Champions League basket in DIRETTA: il Brose ricuce lo strappo nel terzo quarto (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-62 Piazzato di Kravish. 54-62 CHESSA DA TREEEEEEEEE!!!!!!!! Sassari torna sul +8, 3’42” a fine terzo quarto. 54-59 2/2 per il centro ex Cremona, Fortitudo Bologna e Olympiakos. Fallo di Sengfelder su Happ, Bamberg in bonus, liberi. 54-57 Assist di Kravish per la schiacciata di Sengfelder. 52-57 BURNELL DA TRE! Sassari prova a ri-allungare. 52-54 1/2 per l’ex Cantù, 5’29” da giocare, Bamberg ha esaurito il bonus, 3 falli per Sassari nel terzo qoarto. Viaggio in lunetta per Jason Burnell. 52-53 Schiacciata di Kravish con la difesa del Banco di Sardegna assente, 6’06” sul cronometro del terzo quarto. 50-53 Piazzato di Kravish, assist di ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-62 Piazzato di Kravish. 54-62 CHESSA DA TREEEEEEEEE!!!!!!!!torna sul +8, 3’42” a fine. 54-59 2/2 per il centro ex Cremona, Fortitudo Bologna e Olympiakos. Fallo di Sengfelder su Happ,in bonus, liberi. 54-57 Assist di Kravish per la schiacciata di Sengfelder. 52-57 BURNELL DA TRE!prova a ri-allungare. 52-54 1/2 per l’ex Cantù, 5’29” da giocare,ha esaurito il bonus, 3 falli pernelqoarto. Viaggio in lunetta per Jason Burnell. 52-53 Schiacciata di Kravish con la difesa del Banco di Sardegna assente, 6’06” sul cronometro del. 50-53 Piazzato di Kravish, assist di ...

