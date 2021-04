LIVE – Bamberg-Dinamo Sassari 23-37, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 1 aprile 2021) Bamberg e Banco di Sardegna Sassari si sfidano nel recupero della terza giornata del gruppo L di FIBA Champions League. I sardi attualmente ultimi con zero vittorie in tre uscite, salvo miracoli dovrebbero salutare la rassegna e partono sfavoriti contro i teutonici che dal canto loro hanno però vinto un solo match. Giovedì 1°aprile alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Bamberg-Dinamo Sassari 23-37 17? – Floater vincente per Bilan, i tedeschi ricorrono al timeout sul -19: 23-39. 16? – Immediata risposta dalla distanza di Bendzius: 23-37. 16? – Sengfelder arma la mano di Vitali dall’arco: 23-34. 13? – Secondo bersaglio per Happ: 17-30. 12? – Schiacciata di Kravish: 17-28. FINE PRIMO ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)e Banco di Sardegnasi sfidano nel recupero della terza giornata del gruppo L di FIBA. I sardi attualmente ultimi con zero vittorie in tre uscite, salvo miracoli dovrebbero salutare la rassegna e partono sfavoriti contro i teutonici che dal canto loro hanno però vinto un solo match. Giovedì 1°aprile alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. AGGIORNA LA23-37 17? – Floater vincente per Bilan, i tedeschi ricorrono al timeout sul -19: 23-39. 16? – Immediata risposta dalla distanza di Bendzius: 23-37. 16? – Sengfelder arma la mano di Vitali dall’arco: 23-34. 13? – Secondo bersaglio per Happ: 17-30. 12? – Schiacciata di Kravish: 17-28. FINE PRIMO ...

