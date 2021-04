LIVE Bamberg-Dinamo Sassari 0-0, Champions League basket in DIRETTA: inizia il match della Brose Arena (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 L’ex Vitali sblocca lo score di Bamberg. 0-5 Rubata di Gentile che appoggia comodamente a canestro. 0-3 Il lituano infila il libero aggiuntivo. 0-2 BENDZIUS! Su assist di Gentile, subito un potenziale gioco da 3. SI PARTE! 19.58 I QUINTETTI, Bamberg: Ogbe, Vitali, Hundt, Sengfelder, Kravish; Dinamo Sassari: Spissu, Gentile, Bendzius, Treier, Bilan. 19.55 ARBITRI: Marius Ciulin (ROM), Georgios Poursanidis (GRE) e Alexandre Deman (FRA). 19.50 Tra Sassari e Bamberg ci sono quattro precedenti, la doppia sfida della fase delle Top 32 di Eurocup 2013-2014, 83-72 in favore dei tedeschi all’andata, 102-84 per la Dinamo al ritorno; e i due incroci della fase a ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 L’ex Vitali sblocca lo score di. 0-5 Rubata di Gentile che appoggia comodamente a canestro. 0-3 Il lituano infila il libero aggiuntivo. 0-2 BENDZIUS! Su assist di Gentile, subito un potenziale gioco da 3. SI PARTE! 19.58 I QUINTETTI,: Ogbe, Vitali, Hundt, Sengfelder, Kravish;: Spissu, Gentile, Bendzius, Treier, Bilan. 19.55 ARBITRI: Marius Ciulin (ROM), Georgios Poursanidis (GRE) e Alexandre Deman (FRA). 19.50 Traci sono quattro precedenti, la doppia sfidafase delle Top 32 di Eurocup 2013-2014, 83-72 in favore dei tedeschi all’andata, 102-84 per laal ritorno; e i due incrocifase a ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Bamberg-Dinamo Sassari Champions League basket in DIRETTA: per i sardi è l’ultima chiamata europea - #Bamberg-… - zazoomblog : LIVE Bamberg-Dinamo Sassari Champions League basket in DIRETTA: per i sardi è l’ultima chiamata europea - #Bamberg… -