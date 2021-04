L’Italia recepisce la direttiva sulla presunzione di innocenza, ma c’è ancora da lavorare (Di giovedì 1 aprile 2021) Eppur si muove: con buona pace dei nostalgici vedovi inconsolabili del defunto governo Conte, i segnali di discontinuità dalla nuova leadership continuano ad arrivare. Tra questi i più significativi provengono dalla Giustizia dove gli avvisi di un lento ma progressivo cambiamento sono stati più d’uno questa settimana. Una Associazione nazionale magistrati (Anm) sempre più sull’orlo di una crisi di nervi (sconcertanti, in particolare, le dichiarazioni di una persona solitamente misurata come l’ex presidente Luca Poniz) ha giocato la carta disperata del populismo di corporazione invocando la precedenza ai magistrati per le vaccinazioni, adombrando ciò che a molti è sembrata una minaccia di serrata. Non è difficile immaginare cosa sarebbe successo col vecchio governo: non ci sarebbe stato bisogno di alcuna protesta, il servizievole Alfonso Bonafede avrebbe provveduto spontaneamente. Al ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 aprile 2021) Eppur si muove: con buona pace dei nostalgici vedovi inconsolabili del defunto governo Conte, i segnali di discontinuità dalla nuova leadership continuano ad arrivare. Tra questi i più significativi provengono dalla Giustizia dove gli avvisi di un lento ma progressivo cambiamento sono stati più d’uno questa settimana. Una Associazione nazionale magistrati (Anm) sempre più sull’orlo di una crisi di nervi (sconcertanti, in particolare, le dichiarazioni di una persona solitamente misurata come l’ex presidente Luca Poniz) ha giocato la carta disperata del populismo di corporazione invocando la precedenza ai magistrati per le vaccinazioni, adombrando ciò che a molti è sembrata una minaccia di serrata. Non è difficile immaginare cosa sarebbe successo col vecchio governo: non ci sarebbe stato bisogno di alcuna protesta, il servizievole Alfonso Bonafede avrebbe provveduto spontaneamente. Al ...

