L'Italia, il G20 e le tre ferite al commercio mondiale (Di giovedì 1 aprile 2021) Poco se ne parla ma è un compito gravoso. L'Italia, nella sua veste di presidente di turno del G20 dovrà cercare di curare, almeno in parte, le "ferite" al commercio mondiale inferte dalla pandemia. Secondo i dati più recenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), nel 2020 l'ex-import internazionale ha subito una contrazione del 9,2%, dopo avere segnato un incremento del 7,2% nel 2019. All'inizio di quest'anno, si sperava in un rapido rimbalzo, ma le indicazioni preliminari, basate sul primo trimestre 2021, parlano di un nuovo calo. La pandemia continua ad infettare e fare vittime, anche se i programmi di vaccinazione in atto fanno sperare in un marcato affievolimento entro l'autunno, nei Paesi Ocse. Continuerà, però, ad imperversare in numerosi Paesi in via di sviluppo e da ...

