L’Italia ha voltato le spalle a Cuba sull’embargo, dimenticando la solidarietà dei medici di L’Avana contro il Covid? No: ecco perché (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Italia all’Onu ha votato contro la condanna dell’embargo a Cuba? Questa è l’accusa mossa contro il Governo Draghi tirando in ballo una presunta ingratitudine nei confronti di un Paese straniero che aveva fornito in aiuto i propri operatori sanitari durante i primi periodi dell’emergenza sanitaria Covid-19 in Italia. Vero o falso? La questione è molto più complessa di quanto potete immaginare e purtroppo è stata trattata con molta superficialità. Tutto parte da una risoluzione votata il 23 marzo presso il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite che esorta gli Stati ad astenersi nell’imporre misure coercitive contro altri Paesi, misure che impediscono – secondo i relatori – il loro sviluppo economico e sociale condizionando il processo di tutela dei diritti umani al loro ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021)all’Onu ha votatola condanna dell’embargo a? Questa è l’accusa mossail Governo Draghi tirando in ballo una presunta ingratitudine nei confronti di un Paese straniero che aveva fornito in aiuto i propri operatori sanitari durante i primi periodi dell’emergenza sanitaria-19 in Italia. Vero o falso? La questione è molto più complessa di quanto potete immaginare e purtroppo è stata trattata con molta superficialità. Tutto parte da una risoluzione votata il 23 marzo presso il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite che esorta gli Stati ad astenersi nell’imporre misure coercitivealtri Paesi, misure che impediscono – secondo i relatori – il loro sviluppo economico e sociale condizionando il processo di tutela dei diritti umani al loro ...

FuffaForte : Per una settimana influencer filocubani (ma non di stanza a Cuba: strano) ci hanno detto che l'Italia cattivoni ave… - lucaberta : @afgibi @carloalberto @luciodigaetano @RaffaeleFerro7 @AlbertoBelfiori E comunque sia, non sono io ad avere voltato… - nicedigiulio : @matteosalvinimi Unione Europea? Non è più quell'Europa voluta dai nostri padri fondatori... quello spirito di amic… - PiovascoRondo : @LaSkilly In realtà è peggio. la proposta degli Stati non allineati Cina, terre di Palestina e Azerbaigian puntava… - PiovascoRondo : L'Italia non ha voltato le spalle solo a #Cuba. La proposta di Cina, Palestina e Azerbaigian era più ampia.

