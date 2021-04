L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di giovedì 1 aprile 2021) Chi sarà il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar? Al televoto sono finiti Awed (nominato dal gruppo) e Miryea Stabile (nominata dalla leader Angela Melillo). Awed e Miryea sono i due nominati della sesta puntata chi vuoi eliminare? #Isola pic.twitter.com/2U9VEdq9Y7 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 30, 2021 Vi ricordo che nel corso delle puntate hanno perso al televoto anche Brando Giorgi e Vera Gemma, ma entrambi hanno accettato di restare a vivere su Parasite Island all’insaputa di tutti gli altri naufraghi. I sondaggi sembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio sarebbe Awed. Il televoto è in negativo (chi vuoi eliminare?) e ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 aprile 2021) Chiildedeidi Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar? Al televoto sono finiti Awed (nominato dal gruppo) e Miryea Stabile (nominata dalla leader Angela Melillo). Awed e Miryea sono i due nominati della sesta puntata chi vuoi eliminare? #Isola pic.twitter.com/2U9VEdq9Y7 —dei(@IsolaDei) March 30, 2021 Vi ricordo che nel corso delle puntate hanno perso al televoto anche Brando Giorgi e Vera Gemma, ma entrambi hanno accettato di restare a vivere su Parasite Island all’insaputa di tutti gli altri naufraghi. Isembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio sarebbe Awed. Il televoto è in negativo (chi vuoi eliminare?) e ...

