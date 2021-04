Lippi sulla Nazionale: “Ricorda la mia. Europeo? Partiamo tra i favoriti” (Di giovedì 1 aprile 2021) Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale Campione del Mondo 2006, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di questa Nazionale di Roberto Mancini, che ha conquistato l’ennesima vittoria sul campo della Lituania: “Il numero (25 risultati utili consecutivi) significa tanto perché è accompagnato dalla costruzione, tutti sono coinvolti. Se questa Nazionale Ricorda quella del 2006? Sì, nella voglia di costruire una squadra vincente nella quale ci sia unità di intenti. La strada per vincere il Mondiale però è ancora lunga. L’Italia parte sempre tra i favoriti nei grandi tornei. Poi si parte e se i migliori sono tutti al massimo. Per l’Eurpeo Partiamo tra i favoriti infatti”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Marcello, ex commissario tecnico dellaCampione del Mondo 2006, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di questadi Roberto Mancini, che ha conquistato l’ennesima vittoria sul campo della Lituania: “Il numero (25 risultati utili consecutivi) significa tanto perché è accompagnato dalla costruzione, tutti sono coinvolti. Se questaquella del 2006? Sì, nella voglia di costruire una squadra vincente nella quale ci sia unità di intenti. La strada per vincere il Mondiale però è ancora lunga. L’Italia parte sempre tra inei grandi tornei. Poi si parte e se i migliori sono tutti al massimo. Per l’Eurpeotra iinfatti”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MARISAALFANO : RT @disoriental_: ‘Forse zorzi vestito come un angelo’ ANCHE LIPPI SALE SULLA NAVE BENVENUTO?? #tzvip #mauriziocostanzoshow - Giulian20662785 : RT @disoriental_: ‘Forse zorzi vestito come un angelo’ ANCHE LIPPI SALE SULLA NAVE BENVENUTO?? #tzvip #mauriziocostanzoshow - Gunit29116592 : Ma Claudio Lippi che segue la De Lellis sulla passerella come un maniaco??? Si vede che viene da un’altra televisione #MaurizioCostanzoShow - Chiara556 : RT @disoriental_: ‘Forse zorzi vestito come un angelo’ ANCHE LIPPI SALE SULLA NAVE BENVENUTO?? #tzvip #mauriziocostanzoshow - FuturaAster30 : RT @disoriental_: ‘Forse zorzi vestito come un angelo’ ANCHE LIPPI SALE SULLA NAVE BENVENUTO?? #tzvip #mauriziocostanzoshow -