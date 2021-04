Lippi | «Record Mancini? Importante L’Italia parte sempre tra i favoriti»

(Di giovedì 1 aprile 2021) Marcelloparla delraggiunto dacon 25 risultati utili consecutivi: ecco le parole dell’ex ct della Nazionale Marcelloha parlato del suodi 25 gare senza sconfitte conraggiunto da. Le parole a La Gazzetta dello Sport.RAGGIUNTO – «Il numero è, ma non per ilin sé. Significa tanto perché è accompagnato dalla costruzione e della crescita continua di una squadra che sembra pronta per grandi risultati. C’è una filosofia dietro questa Italia; tutti sono coinvolti, si giocain attacco e, cosa più, c’è una grande qualità: saper vincere. Chiunque giochi». ITALIA DI ...

L'Italia ha superato anche la Lituania e si è aggiudicata un tris di vittorie, tutte per 2-0, nel proprio girone di qualificazione al Mondiale 2022. Sul sintetico di Vilnius è andata in scena la class ...
Mancini raccoglie il 25 risultato utile consecutivo, eguagliando così il record di Marcello Lippi. In questa trasferta, il ct è costretto a rimescolare un po' le carte ma i risultati del primo tempo ...