(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - Il linguista e filologo serbo, uno dei massimi studiosi slavia lingua italiana ea sua morfologia, nominato, dove fu eletto nel 2013 come socio corrispondente, èieri a Belgrado all'età di 84 anni. L'annuncioa scomparsa è stato dato dalla Radiotelevisione serba. Nato il 31 gennaio 1937 a Belgrado,si era laureato in lingua e letteratura italiana alla Facoltà di Filologia'Università di Belgrado nel 1961 e tre anni dopo, nel 1964, divenne assistente presso la stessa cattedra, dove ha poi svolto tutta la carriera accademica. La sua tesi di dottorato di ricerca venne ...

Advertising

TV7Benevento : Linguisti: è morto Ivan Klajn, emerito dell'Accademia della Crusca... -

Ultime Notizie dalla rete : Linguisti morto

Metro

... con quella che ichiamano una dissimilazione (la sequenza g - g diviene d - g ), ... Uno dei più antichi scrittori ecclesiastici latini, Tertulliano (nel 230), dedica al tema del ...Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - Il linguista Enrico Arcaini, tra i massimi studiosi di analisi linguistica comparativa e applicata, èa Roma all'età di 93 anni. Era nato a Pontarlier, in Francia, il 25 giugno 1927. L'annuncio della scomparsa, come riferisce l'Adnkronos, è stato dato dalla rivista 'Studi Italiani di Linguistica ...Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - Il linguista e filologo serbo Ivan Klajn, uno dei massimi studiosi slavi della lingua italiana e della sua morfologia, nominato emerito dell'Accademia della Crusca, dove ...Un comunicato Rai spiega: “Per l’ultima puntata del ciclo invernale, PresaDiretta torna a occuparsi della spy story legata alle origini del virus che in un anno ha già fatto milioni di morti e che ...